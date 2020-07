Comunicado da Executiva nacional do BNG respecto do cumio europeo sobre a reconstrución económica poscovid-19

1. O Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que a Cimeira Europea sobre a aprobaci贸n do orzamento comunitario e o Fondo anti crise despois da pandemia da Covid19, non debe facer diferenzas entre pa铆ses de primeira e pa铆ses de segunda nin impor condici贸ns leoninas que poden recortar dereitos coas reformas que desde Bruxelas queren impor a cada estado. O Consello Europeo debe manter a cantidade do Fondo de Recuperaci贸n sen que se rebaixe dos 750.000 mill贸ns de euros (500.000 euros en transferencias e o resto en cr茅ditos). O BNG defende unha renegociaci贸n das cindici贸ns da actual d茅beda e a mutualizaci贸n da futura, sen que estabelezan condici贸ns que repercutan no plano laboral, nas pensi贸ns ou nos investimentos para a recuperaci贸n.

2. O BNG considera inacept谩bel a ameaza de bloqueo por parte dos denominados estados 鈥渇rugais鈥 na cantidade e control da execuci贸n dos fondos, como a ameaza de veto nos Consellos de Ministros ECOFIN, tal como pretenden os Pa铆ses Baixos querendo impor a regra da unanimidade para autorizar o abonamento das axudas -que implicar铆a que un estado membro puidese boicotar todo o resto- e rexeita os plans de reformas estatais que se basean nas recomendaci贸ns espec铆ficas por estado. O BNG rexeita, tal como veu facendo na negociaci贸n no Parlamento Europeo, a proposta de reduci贸n do orzamento do 鈥淢arco Financeiro Plurianual 2021/2027鈥 e unha pos铆bel reduci贸n do 鈥淔ondo de Recuperaci贸n e Resiliencia鈥 (de 750.000 a 50.000 mill贸ns de euros, que implicar铆a uns 5.000 mill贸ns de euros menos para o Estado espa帽ol, especialmente no referido 谩 nacionalizaci贸n/rescate de empresas en crise como ser铆a o caso de ALCOA). O BNG considera que o pagamento das axudas europeas de reconstruci贸n e dos fondos comunitarios, non debe estar sometido a unha nova condicionalidade macroecon贸mica que implique m谩is recortes e te帽a consecuencias na 鈥渇lexibilidade laboral鈥, nos sistemas de pensi贸ns e de servizos p煤blicos. O BNG rexeita calquera freo de urxencia para o control do fondo tal como anunciaron onte alg煤ns estados, pois o obxectivo do fondo ten que ser a reconstruci贸n econ贸mica e social dos pa铆ses m谩is afectados polo coronavirus e non unha imposici贸n de vetos nin recortes.

3. O BNG leva rexeitando desde o inicio da negociaci贸n no Parlamento Europeo, que haxa reduci贸n dentro do Marco Financieiro Plurianual dos Fondos de Cohesi贸n e da Pol铆tica Agraria Com煤n (PAC) que, actualmente, vi帽an representando dous terzos do orzamento comunitario. Isto resulta especialmente preocupante para as econom铆as como a galega cun especial peso do sector agrogandeiro e para as zonas m谩is subdesenvolvidas de Europa en termos de cohesi贸n social. Ademais, de se materializar esta proposta, tal e como est谩 a ser formulada, supor铆a reducir nun terzo a axuda humanitaria que a UE presta no resto do mundo (nun contexto mundial en que 茅 m谩is precisa que nunca).

4. Cada estado ten que presentar un plan de reformas conforme as recomendaci贸ns espec铆ficas por estado membro, polo que cada estado debe xestionar os seus plans de reformas. Por tanto, o BNG insta a que o Estado espa帽ol non ceda 谩s presi贸ns do Consello Europeo e non acepte condici贸ns extremadamente negativas a nivel econ贸mico, social nin acepte Plans de Reformas que poidan ir contra as maior铆as sociais. A pesar das m谩is de preto de 200.000 persoas falecidas na UE e os preocupantes novos rebrotes, a UE segue a amosar a s煤a faciana neoliberal na an谩lise desta crise, fundamentalmente, en termos de reactivaci贸n dos mercados de venda do produtos das potencias centrais da UE que dunha sa铆da 鈥渟ocial鈥 e xusta 谩 crise da covid-19 en Europa.

5. Para o BNG o problema non 茅 s贸 a posici贸n insolidaria e de veto dos Pa铆ses Baixos nin do conxunto dos autodenominados 鈥減a铆ses frugais鈥 (Pa铆ses Baixos, Suecia, Austria e Dinamarca), ademais da feble posici贸n do Estado espa帽ol nas negociaci贸ns. 脡 o propio proxecto 煤ltimo da Uni贸n Europa. Nese sentido, o BNG ten sido historicamente, especialmente cr铆tico co modo de integraci贸n do Estado espa帽ol na CEE, con Maastricht, o Tratado de Lisboa ou cos intentos de acordos comerciais bilaterais como o TTIP ou o CETA e contin煤a a selo co actual modelo de 鈥渞escate鈥 para os estados m谩is damnificados pola pandemia da Covid-19. Para o BNG resulta inadmis铆bel que haxa unha resposta tan tard铆a e non se prime a solidariedade coa ameaza de condicionar a recepci贸n de axudas e pr茅stamos nun contexto de emerxencia social, econ贸mica e sanitaria a que se apliquen pol铆ticas regresivas en materia laboral ou de pensi贸ns.

6. Por outra banda, desde o BNG entendemos que se est谩 a crear unha grande expectativa que non se corresponde coa realidade a respecto das necesidades urxentes dos sectores m谩is damnificados pola pandemia. Cando hai quen non sabe se poder谩 abrir a persiana o mes que v茅n, a UE no proceso de toma decisi贸ns e a aceptaci贸n dos Plans de reforma por parte do Goberno espa帽ol (entre outras cousas deberase referendar o acordo en todos os Parlamentos dos estados membros) non 茅 a soluci贸n. Na pr谩ctica, no mellor dos casos, impedir谩 a efectivizaci贸n da chegada deses recursos at茅 xa avanzado o ano que v茅n. Para moitas e moitos das e dos potencias beneficiarios desas axudas, ser谩 demasiado tarde.

7. As previsi贸ns menos alarmantes falan dunha ca铆da do PIB espa帽ol de entre o 10% e o 12% para o ano 2020. Actualmente a d茅beda do estado espa帽ol supera o 100% do seu PIB e est铆mase que, nos vindeiros anos poida chegar at茅 o 120% do PIB. A Comisi贸n Europea deixou en suspenso o Pacto de Estabilidade, mais s贸 temporalmente. Non tardar谩 en reactivarse. Nese momento, se o Estado espa帽ol quere seguir no euro, ter谩 que acometer recortes masivos tal e como xa deixaron deslizar alg煤ns dos m谩ximos mandatarios comunitarios no establecimento dos Plans Nacionais de Reformas que cada Estado ten que aplicar. Se a partir de 2023 hai que volver aos criterios de estabilidade anteriores 谩 pandemia para continuar no 鈥渃lube do euro鈥, o Eurogrupo, s贸 se poder谩 facer con dr谩sticos recortes nas pol铆ticas sociais no Estado espa帽ol.

8. Para al茅n dos eufemismos que se empreguen para a s煤a denominaci贸n, para o BNG 茅 evidente que o Estado espa帽ol sufrir谩 un rescate 鈥渄uro鈥. A UE insiste en aplicar as pol铆ticas que se aplicaron durante a anterior crise (e que, en grande medida, a agravaron) cun especial acento, no caso do estado espa帽ol, na maior 鈥渇lexibilidade鈥 do mercado laboral e a reforma (a peor) das pensi贸ns as铆 como outros importantes recortes en servizos p煤blicos esenciais, e que contar铆a coa total oposici贸n do BNG.

9. O resumo desta cimeira 茅 claro: reducir os fondos comunitarios e aumentar as esixencias para acceder a eles en vez de aplicar a solidariedade que se precisar铆a nunha crise desta envergadura. O BNG non pode estar m谩is en desacordo con esa orientaci贸n polo que significar铆a, no terreo pr谩ctico, para Galiza e a maior铆a da s煤a poboaci贸n. Desde o BNG seguiremos a reivindicar en todos os 谩mbitos institucionais e na r煤a unha sa铆da social a est谩 crise con solidariedade e non con recortes, para que non a volvan pagar as e os mesmos que a anterior. Unha sa铆da ao servizo das clases populares e onde as diferentes naci贸ns de Europa te帽an capacidade de decisi贸n real sobre cuesti贸ns b谩sicas da s煤a econom铆a e organizaci贸n social.