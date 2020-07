Comunicado da sección sindical de CCOO do Concello de Vigo en relación ao réxime de reforzos ilegalmente imposto ao persoal do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento

A secci贸n sindical de CCOO do Concello de Vigo queremos dar a co帽ecer un dato relevante dentro da 聽problem谩tica xudicial que recentemente est谩 a sa铆r 谩 luz p煤blica en relaci贸n ao r茅xime de reforzos ilegalmente imposto ao persoal do Servizo de Extinci贸n de Incendios e Salvamento , dato que ilustra a plena e consciente vontade infractora da lexislaci贸n aplicable por parte do Concello de Vigo.

聽

En efecto , o Decreto municipal que impuxo 聽este ilegal e inhumano r茅xime de reforzos sobre a xornada ordinaria de traballo dos 聽bombeiros 聽at贸pase suspendido, por imperativo legal, dende o d铆a 7 de marzo de 2019 . E a pesar desta circunstancia,聽 a administraci贸n municipal decidiu seguir aplic谩ndoo.

聽

Esta suspensi贸n autom谩tica trae causa do recurso de reposici贸n presentado pola secci贸n sindical de CCOO o d铆a 6 de marzo de 2019 contra o devandito decreto de reforzos autorizado polo anterior Concelleiro delegado da 谩rea de seguridade, recurso que a铆nda est谩 pendente de resoluci贸n.

聽

No escrito presentado pola secci贸n sindical de聽 CCOO solicit谩bamos, adem谩is da 聽nulidade do Decreto de reforzos, a s煤a suspensi贸n cautelar. 聽Pois ben, consonte ao ordenado no artigo 117.3 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Com煤n, transcorrido un mes sen obter resposta ningunha, a suspensi贸n cautelar do decreto recorrido 茅 autom谩tica, por imperativo legal.

聽

O Concello sab铆ao , e a pesar disto,聽 proseguiu coa aplicaci贸n daquela resoluci贸n ilegal que xudicialmente xa foi invalidada, e con pleno co帽ecemento de que non pod铆a seguir fac茅ndoo.聽

聽

A gravidade do acontecido ter谩 que ser investigada, alg煤n d铆a, polas autoridades xudiciais para dilucidar posibles responsabilidades.