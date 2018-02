Comunicado de Sociedad Gitana Española tras reunión con asesor de la oficina de la Valedora do Pobo

Connect on Linked in

En el día de hoy nuestro Secretario Angel Benedicto, en nombre de esta entidad ha mantenido una reunión con D. Jose R. Cólera, asesor de la Oficina de la Valedora do Pobo Galego, en la sede de Santiago de Compostela donde se le ha informado de primera mano diversos problemas y de los numerosos atropellos, a veces persecuciones sistemáticas, que están cometiéndo ciertos Concellos en materia de venta ambulante en los mercadillos que dirigen y más concretamente contra vendedores ambulantes gitanos gallegos que ejercían históricamente su actividad bajo la cobertura de las Cooperativas de Trabajo. Dicha entrevista ha transcurrido en un ambiente totalmente cordial y donde ha quedado de manifiesto el total apoyo de la institución a nuestras propuestas en esta materia.

Es a partir de la detención de Sinaí Giménez y su familia (en nuestra opinión y la de muchos una detención y procesamiento totalmente dirigido, politizado y que no obedece solamente a motivos meramente judiciales) cuando algunos Concellos empiezan a “atacar” sistemáticamente a las personas jurídicas como son las cooperativas y por ende a los vendedores gitanos gallegos negándo la posibilidad de renovación de los espacios a dichas entidades y exigiendo a cada vendedor documentación de forma particular, reduciéndo los espacios disponibles, no sacando a sorteo público los espacios sobrantes reduciéndo así los mercadillos y requiriendo cada vez más cantidad de documentación y certificados de todo tipo dificultando a estas familias la renovación de sus puestos de trabajo, seleccionando los vendedores “que interesan” (en los últimos dos años han perdido su puesto de trabajo unas 400 personas ) cosa que hemos trasladado al Sr. Cólera, estando totalmente de acuerdo en que al dejar a estas familias sin soporte económico se está gestando un grave problema de tipo social en el presente y a medio plazo al excluir de los mercadillos a estas familias que por otro lado se componen de muchos miembros. Nuestra propuesta sería homogeneizar o centralizar la petición de documentación en un departamento de la Xunta, o la creación de una entidad pública la cual requeriría la documentación necesaria y extendería un Certificado a cada vendedor habilitándole a ejercer la venta ambulante en cualquier mercadillo de la Comunidad Autónoma y así éstos no tendrían que presentar extensos expedientes en cada Concello para obtener un puesto, tal y como sucede ahora. Creemos firmemente que estas actuaciones totalmente hostiles por parte de algunos Concellos obedecen a un interés para eliminar de los mercadillos a los vendedores ambulantes gitanos gallegos, habiéndolo conseguido ya algunos como por ejemplo el Concello de Moaña.

Estos Concellos en vez de promover la igualdad, el empleo y la inserción laboral de las minorías etnicas tal y como dice nuestra Constitución, así como diversas leyes y Directrices de la Unión Europea, están haciéndo todo lo contrario, es decir, con su actitud y exigencias unilaterales y dictatoriales lo que promueven es la exclusión social y laboral de estas minorías menoscabándoles un derecho fundamental como es el trabajo, favoreciéndo claramente sólo a un sector de vendedores ambulantes y no precisamente a los vendedores gitanos gallegos.

También se trató el tema de las tasas anuales que cobran los Concellos por la ocupación del puesto de trabajo. Tasas realmente abusivas y desproporcionadas, que no tienen en cuenta los días que por motivos meteorológicos (en Galicia son muchos a los largo del año dada su particular climatología) los vendedores no pueden montar…bien por lluvia extrema, por fuertes vientos, etc., proponiéndo desde esta entidad que se cobrese una tasa por mercado y que se pagase solamente cuando el vendedor puede montar su puesto, (día trabajado, día cobrado), a lo que el Asesor de la oficina de la Valedora do Pobo se mostró totalmente de acuerdo y que en realidad obedecería a motivos meramente recaudatorios por parte de los Concellos.

Otro punto ha sido el tema del SILENCIO ADMINISTRATIVO a las reclamaciones, quejas y demás que pueden plantear los vendedores ambulantes, entidades o cualquier ciudadano a los Concellos. El llamado SILENCIO ADMINISTRATIVO es un precepto legal que legislativamente significa una negativa por parte de las Administraciones ante la petición del ciudadano. Nuestra opinión, y la de nuestro interlocutor, el Sr. Cólera, es que el silencio administrativo debería significar dar la razón al ciudadano en su petición y que esa materia se está debatiendo a nivel parlamentario del Estado. Nuestra posición al respecto es que efectivamente ese significado tiene que cambiar a favor del ciudadano y para ello recurriremos y lo solicitaremos a todos los estamentos locales, provinciales, autonómicos(Comisión de Transparencia), estatales y Europeos.