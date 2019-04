Comunicado da xunta de xefes de servizo e unidade, dimitidos e cesados

Valoramos como un fracaso o confiar nos Sindicatos, SOS Galicia e e os membros da Coordinadora que integraron o Comité de Folga. Eran meros instrumentos do noso conflito, non protagonistas , a folga foi desconvocada sen consultar a ninguén , representativo, neste conflito. Tentaron converter un conflito Profesional transversal baseado na Dignidade e na Ética profesional , nun laboral , sentimos profundamente enganados.

Decidimos seguir constituídos como Xunta e ampliámola aos SAP que non estaban na mesma , para actuar como unha Xunta dos SAP do EOXI de Vigo , para coordinar as accións que se vaian decidindo nas asembleas.

