Comunidado da Plataforma Pola Defensa do Río Verdugo – PLADEVER

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

1. Cada pinga de auga ten a súa función no río. O transvasamento provoca un grave dano ecolóxico que afecta ás correntes, á erosión e sedimentación, á reprodución dos macroinvertebrados, á fauna acuática e aos bancos marisqueiros da ría.

2. Oitavén e Verdugo son sistemas fluviais semellantes na súa xeoloxía, orografía e réxime de secas e enchentes. Cando seca un, seca o outro.

3. A economía dos concellos afectados depende da saúde do río, pois o río é un motor económico, tanto polo seu valor como atractivo turístico e deportivo, como pola súa importancia na reprodución de especies de gran valor extractivo.

4. Existen alternativas ao transvasamento, que teñen que ver coa mellora da eficiencia, das canalizacións e dos consumos. Propoñamos unha mellor xestión da auga dende a toma en Eiras ata as billas nas casas dos veciños da comarca de Vigo.

5. A medio prazo cómpre desenvolver unha nova política de xestión das concas hidrográficas e do abastecemento. Nas concas, cómpre coidar os montes, controlar as tomas e pozos ilegais en todo o territorio. No abastecemento, é preciso levar a cabo a redución de presión da auga, impulsar unha política de economía da auga sustentable en industrias.

6. O dereito ao malgasto non pode anteporse ao dereito a ter ríos con vida e bancos marisqueiros produtivos.

7. Os transvasamentos non resolven problemas senón que xeran novos problemas nas bacías de onde se detrae o caudal.