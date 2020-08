Comunidado do BNG: “A quen hai que investigar é os Borbóns”

Sobre a informaci√≥n publicada no d√≠a de onte en diversos medios de comunicaci√≥n sobre a suposta abertura de dilixencias previas pola Fiscal√≠a da Audiencia Nacional espa√Īola en relaci√≥n √° portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, a Executiva Nacional quere facer as seguintes consideraci√≥ns:

1. O BNG non ten constancia, por v√≠as oficiais, da suposta abertura de dilixencias previas pola Fiscal√≠a da Audiencia Nacional espa√Īola. En todo caso, de ser certo, estas actuaci√≥ns retratan m√°is unha vez √° xustiza espa√Īola e a vulneraci√≥n que estas actuaci√≥ns supo√Īen do dereito fundamental √° liberdade de expresi√≥n no Estado espa√Īol, como ten posto en evidencia en m√ļltiples ocasi√≥ns o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH).

2. Reafirm√°monos no expresado en d√≠as recentes por esta Executiva Nacional, a trav√©s do comunicado emitido o d√≠a 3 de agosto a respecto da fuxida ¬†de Juan Carlos de Borb√≥n e a operaci√≥n posta en marcha para tentar salvar a monarqu√≠a e, especialmente, para desvincular a Felipe de Borb√≥n dos negocios e da imaxe de corrupci√≥n do chamado ‘rei em√©rito‚Äô.

3. Reafirm√°monos no expresado pola Portavoz Nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pont√≥n, no discurso que tivo lugar na Praza da Quintana o D√≠a da Patria Galega. Para o BNG √© hora de investigar a fondo toda a corrupci√≥n da Casa Real e xulgar os Borb√≥ns polas s√ļas actuaci√≥ns, con todas as consecuencias penais e pol√≠ticas.

M√°xime nun momento no que est√° instituci√≥n est√° totalmente cuestionada e mesmo est√° sendo investigada incluso pola propia Audiencia Nacional, ademais de pola Fiscal√≠a do Tribunal Supremo ¬†ao que se suma, no exterior, a investigaci√≥n que ten en marcha Su√≠za por parte da Fiscal√≠a de Xenebra. Investigaci√≥ns por, entre outras cuesti√≥ns, presuntos cobros ilegais de comisi√≥ns na adxudicaci√≥n de obras millonarias no chamado ‚ÄúAVE √° Meca‚ÄĚ en Arabia Saud√≠; donaci√≥ns e supostas contas bancarias en para√≠sos fiscais.

4. O Bloque Nacionalista Galego reafirma, m√°is unha vez, o seu compromiso democr√°tico e republicano expresado no punto 3 da s√ļa Carta de principios pol√≠ticos, ideol√≥xicos e de valores.