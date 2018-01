O Concello abre este sábado a inscrición para o desfile de comparsas do Entroido

Connect on Linked in

En rolda de prensa, o alcalde informou da concesión en Xunta de Goberno Local de 85.000 euros á Agrupación de Centros Deportivos e Culturais de Vigo e á Federación de Peñas Recreativas El Olivo, encargadas da organización do Entroido deste ano.

Desde este sábado, anunciou Caballero, e ata o próximo 2 de febreiro, todos os interesados en participar no desfile de comparsas poderán presentar a súa solicitude no rexistro do Concello. O rexedor adiantou que a cita será o sábado 10 de febreiro ás 18 horas, con saída en Isaac Peral e chegada á Porta do Sol.

O goberno de Vigo tamén validou as bases e a convocatoria do concurso de comparsas, carrozas e disfraces, que se celebrará o luns 12 de febreiro, entre as 18 e as 20 horas. Neste caso, expuxo Caballero, os interesados en participar poden inscribirse no mesmo día na lonxa do Concello, desde as 17 horas.

Violencia de xénero

Na sesión do pasado xoves da Xunta de Goberno Local, o Concello aprobou o programa de axudas económicas directas para mulleres en situación de violencia de xénero. Segundo detallou Abel Caballero, o goberno vigués apoia con 12.000 euros ás vítimas nos seus gastos de farmacia, alimentación, transporte e consumos, entre outras.

Engadiu o alcalde que este programa complementa outros apoios do Concello ás mulleres, pois adica ao efecto 1.212.000 euros en campañas contra a violencia de xénero, en actividades de igualdade e deporte feminino, nos actos polo 8 de marzo, no centro de emerxencia, no programa Kanguros, no plan municipal de igualdade de oportunidades, na Casa das Mulleres e na colaboración coa Rede de Mulleres contra os Malos Tratos.