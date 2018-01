O Concello aposta por unha rede de devasas vexetais para loitar contra os lumes forestais

O Concello de Pontevedra avanza no proxecto para definir os criterios de traballo e a política forestal de Pontevedra ao respecto da prevención dos lumes no municipio -que incluirá a creación dunha rede de devasas vexetais- e contribuír a ter un monte máis produtivo e que responda ás necesidades do século XXI.

O oncelleiro de Obras, Participación e do Rural, Demetrio Gómez, mantivo unha reunión cos representantes da Universidade, da Mancomunidade de Montes e das Comunidades de montes de Pontevedra para darlles a coñecer a ferramenta de análise do territorio que axudará a definir un plano de devasas anti lumes e a mellorar a xestión das masas forestais continuas. No encontro estivo o enxeñeiro forestal Manuel Peixoto que vai a crear dita ferramenta, na que investirá arredor de seis meses de traballo.