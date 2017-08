O Concello de Arbo, acaba de adxudicar as obras de acondicionamento de mina e ampliación de pista do Rial en Cequeliños

Connect on Linked in

As obras que se pretenden levar a cabo teñen por obxeto reparar e mellorar as condicions de uso dos camiños, facilitando as labores que teñen que levar a cabo os vecinos a través do uso do mesmo, consistindo en construcción de muro de contención de talud na fronte da Mina, ampliación de vial e construcción de muros nas parcelas necesarias.

Estas medidas adoptadas, na obra mencionada, veñen dadas debido o deterioro sufrido polas adversas condicions meteoroloxicas sufridas no noso Concello nos últimos meses.

Tamen dentro de estas actuacions comtemplase o arranxo da fonte e o lavadoiro sito no mesmo lugar, moi utilizado polos veciños da zona.

O Concello de Arbo, con estas obras que acaban de comenzar e as que se van a adxudicar o longo da semana, pretenden mellorar o servizo e conseguir unhas condicions mais favorables para os veciños de todas as parroquias.

O actual goberno, encabezado por Horacio Gil, esta a realizar un traballo encamiñado a mellorar as condicions de viais, acondicionamento de locais municipais, praias fluviais, e seguir apostando pola riqueza que o Concello de Arbo pode ofrecer.