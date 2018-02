O Concello construirá un ascensor que una García Barbón coa Vía Norte O goberno de Vigo amplía o Vigo Vertical cunha “nova e moi importante iniciativa”, presentada este mércores por Abel Caballero. Un elevador partirá de detrás das torres do Club Financeiro e conectará coa gran praza superior da futura estación do AVE, á altura de Vía Norte. O alcalde proporá integralo na construción do edificio de Thom Mayne.