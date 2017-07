Connect on Linked in

Os catro murais que dan comezo este venres cos traballos previos ao pintado se completarán na primeira quincena de agosto, segundo adiantou Caballero, quen informou que os restantes darán comezo nos próximos días.

A partir da próxima semana comezarán os murais do colexio Niño Jesús de Praga, nos pavillóns do Carme e de Bouzas, en Doutor Corbal, na Avenida de Castelao, no túnel da rúa Ourense, no Centro Comercial 3 de Coia, nas escaleiras entre Pi y Margall e Torrecedeira, e en Eduardo Cabello.