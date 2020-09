Concello de Vigo e Vitrasa celebran a Semana Europea da Mobilidade con diversas actividades

Vitrasa, en colaboración co Concello de Vigo, súmase un ano máis, e con este xa son catorce, á Semana Europea da Mobilidade cun completo programa de actividades que dará comezo esta fin de semana e prolongarase ata o martes 22 de setembro, coincidindo co Día Europeo Sen Coches. Baixo o lema “Móvete por Vigo” desenvolveranse diversas iniciativas que teñen como obxectivo fomentar o uso do transporte público entre os vigueses por ser un dos medios máis sustentables e respectuosos co medio ambiente.

En concreto, serán de balde os seguintes servizos: o Bus Turístico para os usuarios da tarxeta PassVigo durante a fin de semana do 19 e 20 de setembro, previa reserva online de billete en Woutick!. Haberá catro viaxes, o sábado 19, ás 11:00h e 16:30h, e o domingo 20, ás 11:00h e 16:30h. O luns 21 as lanzadeiras ao CUVI (U1 e U2) -coincidindo co inicio do servizo e o curso universitario- e o martes 22, coincidindo co Día Europeo Sen Coches, as liñas H (H, H1, H2 e H3).

O autobús, entre os medios de transporte menos contaminantes Segundo se desprende dun informe da Confederación Española de Transportes en Autobús (Confebus), o autobús é un dos modos de transporte menos contaminante. En termos de CO2, un pasaxeiro de automóbil e de avión contaminan 2,4 veces máis que un pasaxeiro de autobús por viaxeiro e quilómetro percorrido. Así, o autobús é, despois do tren, o modo de transporte terrestre con menores emisións de CO2.

Un aumento no uso do autobús podería reducir drasticamente os problemas de contaminación e conxestión nas cidades. Cada un destes vehículos de transporte colectivo equivale a unha media de 20 turismos, polo que o seu uso evitaría a emisión das 6,7 millóns de toneladas de CO2 que xerarían os mesmos usuarios desprazándose no seu propio vehículo. Un autobús emite 28,4 gramos de CO2 por viaxeiro e quilómetro percorrido, fronte aos 157,5 gramos que emite cada coche particular.

Semana Europea da Mobilidade 2020

Todas as actividades de Vitrasa enmárcanse dentro da “European Mobility Week 2020”, impulsada pola Comisión Europea e apoiada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico de España. Nela participan 32 países europeos e 300 cidades españolas, entre as que se atopa Vigo.

Durante o ano pasado, máis de 2.000 persoas participaron de balde nas actividades postas en marcha por Vitrasa para conmemorar esta iniciativa. Vitrasa, como empresa responsable e comprometida co medio ambiente e a súa contorna traballa cada día para mellorar en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e redución de emisións contaminantes. Por iso, conta coa certificación ISO 14001 en Xestión Ambiental. Vitrasa tamén foi certificada por AENOR polas súas boas prácticas fronte ao COVID 19.