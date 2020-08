Concello de Vigo, Xunta e Adif asinan o acordo para a adenda da intermodal

A presidenta de Adif, a conselleira de Infraestruturas e o alcalde vigués asinaron esta mañá na estación de Urzáiz a addenda ao convenio que desbloquea os accesos á estación intermodal e o complexo Vialia. Isabel Pardo de Vera, Ethel Vázquez e Abel Caballero destacaron a coordinación entre as administracións e comprometéronse a manter este compromiso para finalizar as obras canto antes. Aínda que a conselleira tamén lembrou no acto que a Xunta xa estaba en disposición de referendar o trámite “en febreiro” e demandou ao Goberno central “información veraz” sobre o AVE, así como o impulso do saída sur de Vigo, a actuación suporá un investimento de máis de 20 millóns de euros.

Pardo de Vera referiuse á complexidade do proxecto, que fixo que a achega de Adif increméntese en 7,9 millóns de euros ata alcanzar os 14,7. Destacou a colaboración de “técnicos e responsables das tres administracións” para avanzar nun “ecosistema complexo e inédito”, e asegurou que todos comparten o “compromiso e dedicación ao cidadán”.

“Sen ningunha físgoa de dúbida” o AVE chegará a Ourense entre a primavera e o verán de 2021, xa que o impacto da covid-19 foi “insignificante” nos prazos comprometidos. A confirmación foi expresada onte en Vigo pola presidenta do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias, Adif, Isabel Pardo de Vera, pouco despois de que a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, tras o acto de firma da adenda ao convenio para construír os túneles de acceso ás estacións ferroviarias e de autobuses, solicitou ao Goberno “axilidade e información veraz sobre a alta velocidade a Galicia”.

Compartida a demanda sobre a necesaria saída sur ferroviaria de Vigo entre o alcalde Abel Caballero e a conselleira Ethel Vázquez, que a presidenta de Adif ve “fundamental” para Europa, Isabel Pardo de Vera ve o seu encaixe nos orzamentos plurianuais 2021-2027, e non executado entre 2021 e 2023.

ZAMORA- PEDRALBA

Pardo de Vera anunciou que está próxima a entrada en servizo do tramo Zamora- Pedralba, que reducirá a viaxe desde Madrid nunha hora, xa que está en pleno proceso a formación dos maquinistas e a entrega de documentación e xa está terminada a validación do proceso pola axencia de probas de seguridade. “É inminente” a entrada en funcionamento, recalcou ao poñer o valor o esforzo realizado durante o confinamento para conseguir o menor impacto nos prazos que xa foron anunciados.

Neste escenario, relatou que as obras do tramo entre Pedralba de la Pradería –á altura de Poboa de Sanabria– e Ourense “non poden ir mellor”, polo que afirmou que se manteñen os prazos.

Pardo de Vera explicou que a parte que retarda, por ser unha das máis complicadas, é a tecnológic derivado do control de mando da sinalización e comunicacións, xa que a posta en servizo do tramo entre Zamora e Pedralba conleva a instalación noutras tres. Así, Madrid- Olmedo pasará de contar co sistema ertms1 ao ertms2. A partir de Olmedo o Asfa tamén se ha sustuído ao ertms nivel 2 e en Pedralba o traballo concentrou os catro subsistemas: a infra, a vía, a electrificación, o control de mando , así como a sinalización.

Isabel Pardo de Vera destacou a innovación introducida nestas obras “con sistemas de vía en placa dos viadutos, que é a primeira vez que se implantan polas singularidades da orografía e necesitábase de moita innovación. Insistiu así en que o tema “está consolidado, non ten marcha atrás e non ten ningún problema orzamentario”.

Ante o informe publicado esta semana por Airef que propón reformular infraestruturas ferroviarias pendentes, Pardo de Vera defendeu que “non di que estean en risco os investimentos que temos programadas, porque están consolidadas, estudadas”. Chama a interpretalo en clave de que “falta por completar a rede de transportes de viaxeiros por ferrocarril para optimizar a funcionalidade e proceder á converxencia territorial” . Tamén incidiu en que o documento apunta a que “a planificación de infraestruturas ten que facerse en coordinación coa dispoñibilidade orzamentaria” e antes da entrada en servizo para garantir a máxima rendibilidade.

ELECTRIFICACIÓN

Asinado este sábado, coa conselleira Ethel Vázquez e elalcalde Abel Caballero, o convenio polo que Adif achega 147,7 millóns dos preto de 21 que esixe a construción dos novos túneles de conexión do centro de Vigo coa AP-9, Pardo de Beira asegurou que no caso da electrificación ferroviaria entre O Porto e Vigo Adif segue a mesma planificación de Portugal que fixa en 2021 a súa posta en marcha. Sinalou que deste proxecto, que conleva catro subsistemas e un número moi elevado de contratos, queda por solucionar a continuidade nunha parte da conectividade con Arcade. “Estamos sincronizados para telo a tempo. Interésanos a conexión de viaxeiros e de mercadorías e é clave a coordinación con Portugal, que é moi fluída”, asegurou.

Neste escenario, o rexedor olívico, tras lembrar que Adif atópase en pleno proceso de redacción do estudo hidroxeolóxico para a conexión pola variante de Cerdedo do AVE entre Vigo e Madrid, asegurou que “nalgún momento” abordaremos o saída sur de alta velocidade.”Tennos que conectar co Porto”, reclamou Abel Caballero ao insistir en que “Debe haber esta Terminal, con Vigo nun lugar céntrico e estratéxico da conexión”.