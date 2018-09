Concello e Attica 21 Hoteis rubrican a venda do antigo hotel Samil por 3,2 millóns Concello e Attica 21 Hoteis SLU asinaron esta mañá a escritura notarial de venda do antigo hotel Samil por un prezo de 3,2 millóns de euros. A adxudicataria prevé investir máis de 20 millóns e está previsto que os traballos de construción do novo complexo arranquen a principios de 2019.