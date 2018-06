Concello e Comunidade de Montes cooperarán no proxecto do Anel Verde que arrancará este ano

Connect on Linked in

O alcalde mantivo esta mañá un encontro con responsables da Mancomunidade de Montes para intercambiar opinións sobre o Anel Verde no momento no que se está xa a traballar na contratación do proxecto. En declaracións aos medios insistiu na busca dun “acordo total” no deseño e avanzou que este ano xa se van a plantar especies nas zonas nas que xa están consensuadas. O orzamento de 2019 incluirá unha partida para un proxecto “que ten unha función ecolóxica importantísima”. O Anel verde de Vigo -de 50 metros de lonxitude e 100 de ancho, terá un camiño de acceso ao longo de, alo menos 5 metros, que permitirá o fácil acceso á extinción de posibles incendios. Está formado por unha banda principal de 50 m de ancho e dúas auxiliares de 25 m de ancho.

Segundo explicou, este anel ten unha función de preservación do monte fundamental e implicará a retirada de pirofitas (eucaliptos e pinos) e conectará co resto de parques forestais da cidade. Trátase dun proxecto a longo prazo -entre 10 e 20 anos- para estar concluído e será o Concello o que asuma os miles de millóns de euros aos que ascenderá.

O Concello sumouse hoxe á celebración do Día Mundial do Medio Ambiente coa colocación nos autobuses urbanos de papeleiras amarelas para recoller envases. Trátase, explicou, dunha iniciativa para chamar á concienciación social sobre a importancia da reciclaxe e o uso do transporte colectivo e o aforro de enerxía. Neste punto, avanzou que outra das accións municipais para favorecer o transporte urbano non contaminante son os ascensores ou as ramplas, que funcionan con acumuladores de baixo consumo.

Caballero lembrou que en 2012, se puxo en marcha o programa de voluntariado Ambiental do Concello polo que xa pasaron 1.500 persoas, 300 nos último ano. Este colectivo traballou nas zonas afectadas polos incendios de outubro (colocación de palla e mallas para evitar o arrastre da cinza) ademais de acondicionar os montes urbanos, erradicando especies invasoras, plantando árbores autóctonas e conservando sendeiros locais. Outra das súas labores a desenvolven en Cíes, cooperando na limpeza e eliminando especies invasoras.