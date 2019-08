Compartir en:









Abel Caballero recibiu este mércores na Alcaldía ao presidente do Coruxo, Gustavo Falque, co que abordou a planificación das infraestruturas deportivas de cara á nova tempada. En particular, o alcalde vigués referiuse ao novo céspede e á nova iluminación do estadio do Vao e tamén ao cambio do verde do campo de Fragoselo.