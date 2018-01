Concello e Deputación acordan renovar dez campos de fútbol e construír catro novos pavillóns en Vigo por 9,2 millóns de euros

Print This Post

O alcalde de Vigo avanzou este xoves que o Concello e a Deputación de Pontevedra chegaron a un acordo para renovar dez campos de fútbol de herba sintética e construír catro pavillóns de deportes na cidade.

A Xunta de Goberno Local aprobou este xoves o convenio de colaboración coa institución provincial para a mellora das instalacións deportivas: “Isto é un suma e segue, é a nova dinámica de colaboración coa Deputación e a súa presenza activa en espazos de investimento na cidade”, afirmou Abel Caballero.

O acordo supón a renovación do céspede sintético nun total de dez campos de fútbol, ademais do alumeado, cun investimento previsto de 2,9 millóns. Así mesmo, unha segunda liña de cooperación vai encamiñada á construción do pavillón da rúa Romil por un importe total de 2,1 millóns de euros. “Trátase de transformar en zona deportiva aquelas instalacións cochambrosas”, apuntou o rexedor.

No proxecto tamén está incluída a renovación integral de dous pavillóns baixo a grada de Río por valor de 1,1 millóns, e a construción do pavillón de Quirós, por 2,9 millóns. “Son moi boas noticias para a cidade, porque significa que firmaremos un convenio por un total de 9,2 millóns, dos cales o Concello achega 3,6 e a Deputación un total de 5,2”, engadiu Caballero.