Concello e Deputación de Pontevedra asinan o convenio para ampliar o prazo de xustificación do auditorio

A Deputaci贸n de Pontevedra e o Concello do Grove asinaron o pasado venres un convenio no marco do Plan de Reequilibrio. Tr谩tase de ampliar o prazo de xustificaci贸n das obras de construci贸n do Auditorio-Escola de M煤sica do Monte da Vila. O convenio indica que 鈥減or mor das circunstancias imprevisibles non imputables 谩 debida dilixencia na execuci贸n do plan por parte da Deputaci贸n nin do Concello鈥 茅 preciso realizar os tr谩mites para ampliar o prazo de xustificaci贸n da construci贸n. O procedemento seguido pola Deputaci贸n foi a inclusi贸n deste proxecto no prazo da segunda fase do Plan de Reequilibrio II, polo que o novo prazo se corresponder铆a cos novos proxectos inclu铆dos neste plan, sendo a nova data o 31 de decembro de 2021.

De xeito m谩is concreto, as obras deber谩n estar rematadas na data indicada e a xustificaci贸n debe estar completada no prazo de tres meses dende a s煤a finalizaci贸n, sen exceder en todo caso o 31 de marzo de 2022. Lembramos que o custo do Auditorio-Escola de M煤sica do Grove ascende a 3.251.103,90 euros, dos que a Deputaci贸n de Pontevedra achega 1.580.187,25 euros e a restante cont铆a o propio Concello. Unha vez m谩is, dende o Concello do Grove recl谩mase a implicaci贸n da Xunta de Galicia nun proxecto fundamental para o desenvolvemento cultural da localidade. O novo edificio proxectado sup贸n a primeira infraestrutura de importancia para a veci帽anza do Grove en d茅cadas e pon o foco en como as competencias municipais e vencelladas coa Deputaci贸n seguen avanzando fronte 谩 total par谩lise daqueles aspectos que son responsabilidade do Goberno auton贸mico, sendo, sen d煤bida, o m谩is vergo帽ento a total pasividade fronte 谩 urxente necesidade dun novo centro de sa煤de.