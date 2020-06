Concello e Foanpas asinan o convenio anual de colaboración

O alcalde asinou este venres con Foanpas, a Federación Olívica de Asociacións de nais e pais de alumnos de Vigo, o convenio anual de colaboración que ten un importe de 606.000 euros co fin de sufragar axudas para o comedor e actividades extraescolares do alumnado da cidade.

O rexedor informou tamén da cesión do Pavillón das Travesas á Universidade de Vigo para realizar as probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á Universidade (EBAU) que se celebrarán os días 7,8 e 9 de xullo.