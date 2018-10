Concello e Mancomunidade de Montes organizan actos lúdicos, artísticos e formativos un ano despois dos lumes de outubro do 2017 O alcalde eloxiou o comportamento da cidade na extinción dos fogos do pasado ano e indicou que este programa ofrece actividades “de diferente ámbito para manter viva a memoria”. Caballero avogou por unha política forestal baseada no coidado do monte comunal, a creación dun anel verde e a limpeza dos terreos privados.