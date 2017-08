O Concello elabora un mural de concienciación en favor da igualdade O alcalde, Abel Caballero, e a tenente de alcalde, Carmela Silva, visitaron este luns a obra da deseñadora gráfica viguesa Vanesa Álvarez, nas inmediacións do pavillón do Berbés, que forma parte do programa municipal de arte urbana. O goberno vigués pretende concienciar á cidadanía sobre o papel da muller na sociedade.