O Concello executará a ampliación e mellora das infraestruturas de abstecemento de auga en Bustelo, Anzo, Palmou, Madriñán e Gondoriz

O concelleiro de Rural, Miguel Medela, e o tenente de alcalde, Nicolás González Casares, veñen de anunciar que o Concello de Lalín levará a cabo este ano un importante proxecto para ampliar e mellorar as infraestruturas de abastecemento de auga nas localidades de Bustelo (Lebozán), Anzo, Palmou, Madriñán e Gondoriz (Vilatuxe). Estas actuacións contan cun orzamento de 108.330 euros, unha cantidade á que se acolle o Concello de Lalín ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental 2018.

O proxecto, tal e como apuntaron os concelleiros, servirá para mellorar os servizos de abastecemento de auga nas localidades onde se vai actuar mediante a construción de novas infraestruturas e a ampliación dos sistemas de traída de augas, para dar resposta ás demandas veciñais sobre esta cuestión e, ao tempo, tratar de acabar cos riscos de desabastecemento que se están producindo cada verán durante os últimos anos.

Deste modo, o proxecto contempla en primeiro lugar a construción dun depósito de auga do lugar de Bustelo, na parroquia de Lebozán. O depósito existente actualmente, que se sitúa na zona da captación presenta un estado moi deteriorado, con importantes fendas que provocan que non garde auga, inhabilitándoo por completo para o uso que debe prestar. Porén, construírase un novo con capacidade para albergar 15 metros cúbicos, nunha zona con maior accesibilidade e próximo á vía pública é máis próximo ao punto medio de consumo, que permitirá un óptimo aproveitamento e subministro da auga mediante a adaptación da liña de abastecemento.

Os núcleos da parroquia de Anzo abastécense de dous depósitos: un de reserva xeral, que serve para alimentar a maioría das aldeas e bebe do manantial de Porta Remoire, e outro pequeno que se alimenta da cima de Alemparte e serve os núcleos de Castro e Outeiro. Ámbolos depósitos teñen perdas considerables debidas ao seu deterioro, polo que despois de estudar varias solucións para arranxalos, decidiuse construír dous novos, previo derrubo dos existentes.

Na parroquia de Palmou, e máis concretamente no lugar de Rielo, os residentes veñen sufrindo cada verán importantes problemas de abastecemento por mor da escaseza de chuvias. Varias vivendas deste núcleo non teñen conexión á rede de abastecemento municipal que discorre cara Palio pola estrada EP:6009 e que debido á súa cercanía con Rielo se vai aproveitar para entrocarse nela, ampliando a rede de subministro e dando unha solución ás carencias en verán. Por último, tamén se ampliará a rede de abastecemento a vivendas do núcleo de Gondoriz Grande (Vilatuxe), aproveitando a rede de distribución existente no lugar sen servizo para alimentala en cabeceira cunha liña dende Gondoriz Pequeno. Asemade, O Concello acometerá a ampliación da rede de abastecemento ata Madriñán, aproveitando a arteria de subministro de Noceda e levándoa pola estrada EP.6005 ata os núcleos cercanos para solucionar problemas de abastecemento e dar servizo á veciñanza.

Casares e Miguel Medela puxeron de relevo a trascendencia desta actuación, que permitirá seguir incrementando os servizos no rural e dar resposta a cuestións tan importantes para os veciños e veciñas como o correcto abastecemento de auga en núcleos con importantes carencias en época de seca nos que incluso no pasado verán foi preciso realizar subministros de emerxencia, debido ás dificultades da seca. Por outra banda, os concelleiros agardan que a Xunta resolva a achega do Fondo de Compensación Ambiental coa suficiente antelación para poder cumprir os prazos de execución, xa que a nova lei de contratación establece que calquera proxecto superior aos 40 mil euros debe ser licitado en aberto.