O Concello exime do pago do IAE a 37.000 das 40.000 actividades económicas de Vigo

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, puxo en valor que o goberno que preside exime do pago do IAE a un total de 37.000 das 40.000 actividades económicas rexistradas en Vigo.

O Imposto de Actividades Económicas na cidade é “especialmente baixo”, anotou o rexedor, quen recordou que todos os autónomos teñen este pago bonificado así como todas aquelas empresas que facturen menos do millón de euros ao ano.

Palco de Zamáns

En rolda de prensa, Abel Caballero tamén informou da adxudicación das obras de reparación e acondicionamento do palco de Zamáns, no que o goberno vigués proxecto a substitución do taboleiro en mal estado, a colocación de chapa de aluminio pregada en todo o perímetros, a renovación do tellado, a reparación e vernizado do teito e o pintado de todo o recinto.