O concello de Lalín programa un gran espectáculo pirotécnico para a noite do sábado do cocido

Connect on Linked in

A sesión terá unha duración de entre 10 e 15 minutos e contará con 2.800 artefactos, entre os que se incluirá algún alusivo ao 50 aniversario da Feira. Desenvolverase dende a praza da Vila coa finalidade de que poida ser presenciado polo maior número de persoas sen necesidade de desprazarse do casco urbano. Cuíña salienta o papel que xogará esta iniciativa na dinamización social e económica de Lalín nunha das noites máis especiais do ano. Vilariño destaca que o espectáculo ofrece un atractivo máis para incrementar o número de visitantes que se acheguen ao concello na fin de semana do Cocido.

O Concello de Lalín realizará un gran espectáculo pirotécnico na media noite do sábado, 3 de febreiro. Trátase dunha das grandes novidades dentro da programación de actos da Feira do Cocido, que este ano cumpre o seu 50 aniversario. Tendo en conta a relevancia e a importancia histórica desta data tan sinalada, o Goberno municipal decidiu incluír esta sesión de fogos artificiais co fin de encher de contido, de luz e de cor unha das noites máis festivas, especiais e concorridas do ano en Lalín, a da véspera do Cocido.