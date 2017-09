O Concello logra reducir un 13% a accidentalidade no primeiro semestre de 2017

Connect on Linked in

Carlos Font debullou este martes os datos da memoria da Policía Local correspondente ao primeiro semestre deste ano cun total de 46.829 intervencións rexistradas e eloxiou o seu “excelente traballo para a cidadanía” cumprido cun alto grao de proximidade e atención ás súas demandas. O concelleiro puxo en valor o labor policial permitise ao Concello reducir o número de accidentes neste período un 13% respecto ao primeiro semestre do ano anterior e, como consecuencia, lograr unha maior fluidez do tráfico.

No referente ás detencións, a Policía Local participou en 151 en colaboración coa Policía Nacional polo que López Font considera que “é de moita importancia”, un labor que se complementa coa acción en seguridade cidadá: 581 actuacións no primeiro semestre de 2017.

A Policía Local interveu en 422 casos de vehículos abandonados, desde a detección de automóbiles, o procedemento administrativo ata chegar á retirada do mesmo. Producíronse 763 actuacións no ámbito do medio ambiente e no rural, 50 actuacións de violencia intrafamiliar e 239 servizos humanitarios que para López Font, é unha demanda cada vez maior por parte da cidadanía para axudar en casos de problemas de mobilidade, en moitos casos en colaboración cos bombeiros.

Ademais, segundo informou o concelleiro de Tráfico e Seguridade, a Policía Local desenvolveu 48 campañas propias con diferentes obxectivos, amais de colaborar coas que pon en marcha a Dirección Xeral de Tráfico: semáforos en vermello, vixiando especialmente os atropelos, campaña de carga e descarga “que é practicamente permanente porque é necesario preservar o respecto” a esta actividade, o teléfono móbil e os xiros prohibidos que poñen en perigo a seguridade viaria polos malos hábitos dos condutores.

En canto á vixilancia das prazas de discapacidade, a Policía Local realiza un control “diario e exhaustivo” para que non se usen as tarxetas de forma fraudulenta nin se ocupen de forma incorrecta, chegando á súa retirada de comprobarse que o seu uso non corresponde ás persoas titulares. Segundo explicou Carlos López Font, un mal uso reiterado supón a retirada da tarxeta de aparcamento de discapacidade.