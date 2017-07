O concello de Mos recepciona e homenaxea a Catalina Garcia Quintana, campioa de España de ximnasia acrobática

Connect on Linked in

Membros dá Corporación municipal de Mos encabezados pola Alcaldesa Nidia Arévalo recibiron na casa consistorial na mañá de hoxe a Catalina García Quintana, nova mosense de 13 anos, Campioa de España de Ximnasia Acrobática, no certame celebrado en Guadalaxara o pasado mes de Maio. Catalina estivo arroupada polas súas dúas compañeiras do grupo campión do Club FlicFlac Violeta e Catalina así como dos seus adestradores e familiares. Este ano este equipo gañou tamén o Campionato Galego celebrado en Marín no mes de abril.

Na recepción falaron coa Alcaldesa de realizar ao longo do próximo curso escolar algunha exhibición desta especial modalidade no municipio, para que os nenos/as de Mos poidan coñecer en que consiste xa que tal como comentaba Catalina é un deporte que leva un gran espectáculo visual para o público, con piruetas e acrobacias dignas de gozar.

Para finalizar a visita, as ximnastas realizaron unha pequena exhibición na praza do Concello da que a corporación gozou tremendamente.