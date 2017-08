O Concello ofrece contemplar a choiva das Perseidas desde Vigozoo

O alcalde deu conta este mércores das actividades organizadas para a madrugada do sábado ao domingo na contorna de Vigozoo para a observación da choiva de estrelas fugaces das Perseidas.

Así, entre as 22:30 e as 00:30 da noite do sábado ao domingo, un máximo de 150 persoas poderán contemplar a choiva de estrelas, guiados por astrónomos, en varios espazos de Vigozoo: o auditorio, o paseo central e los niños desde las cabanas existentes. Entre a 1:00 e as 3:00 da madrugada, a actividade trasládase ao exterior do Zoo, no miradoiro da Madroa, onde da man dos expertos todas as persoas asistentes, sen límite de prazas, poderán aprender a observar o ceo e entender o fenómeno das Perseidas.

Caballero manifestou que o Concello quere situar a Vigo como un destino turístico Starlight porque “se dan as condicións” xa que en montes como o Alba “a contaminación lumínica é practicamente inexistente” e permiten ver a actividade das estrelas en boas condicións. Engadiu que a intención é que Vigozoo e a súa contorna sexan espazos Starlight e tamén montes como o Alba ou o dos Pozos.