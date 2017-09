O Concello organiza unha exposición de vehículos eléctricos con proba de coches e bicis No marco das actividades programadas para celebrar a Semana Europea da Mobilidade, o goberno vigués promove na mañá deste xoves unha mostra de vehículos eléctricos na Praza do Rei e, pola tarde, na Porta do Sol. Abel Caballero anunciou que mañá venres, ás 20h, os actos conclúen coa proxección do filme “Quicksilver” na pantalla da nova rotonda de Rosalía de Castro.