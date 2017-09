O Concello realizará unha inspección técnica no CEIP Castelao

Connect on Linked in

Abel Caballero trasladou a preocupación e “alarma” das nais e pais e tamén do profesorado do CEIP Castelao de Navia debido ás obras que a Xunta está executando nas instalacións e que provocan “deficiencias serias e riscos innecesarios para a saúde os nenos e nenas ata o punto de que algúns non poden asistir a clase polo excesivo po” que xeran os traballos, mencionando, por exemplo, o ximnasio que se atopa “en condicións non óptimas”.

Así, o alcalde informou do envío mañá martes dunha inspección técnica do Concello ao centro para comprobar as condicións nas que se está impartindo a docencia, apuntando que “non se poden compatibilizar” as clases cunha obra desta envergadura. Segundo lle explicaron dende a ANPA, as obras están implicando “mala atención aos nenos que van a clase e riscos potenciais para o alumnado”, de maneira que Caballero instou á Xunta de Galicia a que “garanta as condicións do centro”.