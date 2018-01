O Concello reitera a petición de cesión do edificio do centro de saúde de Teis ante a Seguridade Social O Ministerio da Seguridade Social rexeita a demanda de doazón realizada polo goberno local alegando que quere vendelo ou alugalo. O alcalde critica que “en 10 anos non fixeron nin un só intento de venda ou alugueiro”.