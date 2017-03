O Concello reitera o seu compromiso na “ruptura das barreiras polo autismo”

162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Baixo o lema “Rompamos xuntos barreiras polo autismo. Fagamos unha sociedade accesible”, a Fundación Menela organizou esta mañá no Auditorio Municipal un acto para concienciar sobre o autismo. Logo de ler un manifesto reivindicativo, David Regades avogou porque as administracións segan a traballar á integración deste colectivo e ratificou o empeño do concello en seguir “rompendo barreiras polo autismo”. O obxectivo da campaña é que a sociedade entenda cales son as dificultades -cognitivas e sociais- con fin de que ese coñecemento permita maior adaptación ás súas necesidades así como reforzar a súa inclusión en todos os ámbitos da sociedade.

No acto, protagonizado polos usuarios da Fundación, tamén estivo presente o presidente de Menela, Cipriano Jiménez, a concelleira de Benestar Social, Isaura Abelairas, ademais doutros membros da corporación.





