O Concello retransmitirá o mércores en directo a posta do sol sobre as Illas Cíes

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante o acto de presentación do balance do goberno deste luns, anunciou unha nova proposta para apoiar a campaña Illas Cíes, Obxectivo Patrimonio da Humanidade.

Segundo explicou Caballero, o Concello filmará e retransmitirá en directo a posta do sol sobre as Illas Cíes este mércores, 21 de xuño, solsticio de verán. O primeiro atardecer do verán sobre o arquipélago se emitirá para todo o mundo desde Samil, en 360º e calidade 4K, desde as 21:45 horas ata aproximadamente as 22:25 horas.

Na propia praia de Samil se creará un ambiente natural e íntimo para a posta do sol, amenizado con música. Membros da Orquestra Vigo 430, en formato solista, interpretarán durante a filmación varias pezas musicais.

Unha vez retransmitido en directo, o Concello prevé elaborar varias pezas audiovisuais da posta do sol sobre Cíes para a súa posterior difusión por distintos canais.