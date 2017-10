O Concello terá este trimestre o proxecto do novo bulevar da Gran Vía, que prevé concluír en abril de 2019 O alcalde presentou este luns á dirección de El Corte Inglés a obra que conectará Urzáiz coa Praza de España a través de once ramplas mecánicas. A reforma, que podería contratarse no segundo trimestre de 2018, incorporará elementos diferentes nos catro tramos do bulevar central, como zona WiFi ou sistemas de obtención de enerxía coas pegadas.