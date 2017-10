O Concello ultima o proxecto de rehabilitación do Mercado de Teis Abel Caballero explicou este mércores que está “practicamente redactado” un proxecto que incluirá a renovación do pavimento, a reforma e adaptación dos baños, o pintado e unha mellor distribución dos espazos. “Chegou a hora da reforma do Mercado de Teis”, indicou antes de participar na entrega de premios da 4ª Ruta de Pinchos no barrio.