O Concello urxe medidas de seguridade á propiedade dos inmobles que arderon en López de Neira

O Concello de Vigo, a través da Xerencia de Urbanismo, ditou este mércores sendas resolucións relativas aos números 38 e 40 de López de Neira, edificios que arderon esta fin de semana, esixindo a adopción de medidas de seguridade urxentes nun prazo máximo de seis días naturais.

Así o comunicou esta mañá o alcalde, quen detallou que, no caso do inmoble de López de Neira 38, se ordena á propiedade a revisión das medidas de seguridade esixidas xa no 2016, como son a colocación de zapatas de formigón armado e estrutura metálica para asegurar a estabilidade das fachadas posterior e á vía pública, o tapiado dos ocos das fachadas, a colocación dunha viseira metálica de protección nas dúas fachadas, o desbroce e limpeza da parcela na fachada posterior e o peche, tapiado de portas e acceso ao interior do inmoble e ao edificio.

Neste mesmo inmoble, o Concello de Vigo ordena medidas de seguridade adicionais, como o valado, a desmontaxe ou retirada dos elementos con risco de caída e a realización de traballos para evitar a entrada de auga nas fincas anexas.

En López de Neira 40, sobre o que xa se declarara a ruína no ano 2014, o Concello tamén require a revisión e actualización das medidas urxentes de seguridade solicitadas no citado ano, como é fixar á fachada unha marquesiña realizada con perfís metálicos. Ademais, o goberno vigués ordena novas medidas de seguridade a adoptar, como o valado, a desmontaxe ou retirada dos elementos con risco de caída e a realización de traballos para evitar a entrada de auga nas fincas anexas, asegurar a estabilidade das fachadas e medianeiras, e evitar o acceso á edificación mediante o tapiado de todos os ocos das fachadas.

Para ambos casos, segundo reiterou Caballero esta mañá, o Concello concede un prazo de seis días naturais para a adopción das nomeadas medidas urxentes de seguridade, e apercibe á propiedade, no caso de incumprimento, con multas coercitivas que poden chegar ata os 10.000 euros, reiterables trimestralmente, e coa execución subsidiaria destas con cargo á propiedade.