O Concello de Vigo anuncia acciones no trafico no Túnel BEIRAMAR

Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor do mantemento dos túneles da cidade en horario nocturno (23:00 a 05:30), a realizar pola empresa Ute Luz E Vigo , estarán pechados ao tráfico os túneles da Cidade do seguinte xeito: 10/04 Túnel BEIRAMAR, lado mar. 11/04 Túnel BEIRAMAR, lado terra. 12/04 Túnel BEIRAMAR, ámbos lados. 13/04 Túnel AP9, acceso ao porto. 14/04 Túnel AP9, saída do porto. 15/04 Túnel PZA ESPAÑA, ámbos sentidos. dende o 10/04/2017 ás 23:00 horas ata o 16/04/2017 ás 05:30 horas. Desvíos por Isaac Peral.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.





