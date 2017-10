Connect on Linked in

CCOO, CIG, CSI-F, SAE, SATSE e UGT convocan folga os días 2 e 3 de novembro pola recuperación dos dereitos do persoal do ámbito. Debido a esta convocatoria, a Dirección de Recursos Humanos do SERGAS solicitou unha xuntanza co comité de folga para mañá xoves, malia ter rexeitado negociar.

Por tal motivo, os sindicatos convocan concentracións o xoves 19, en horario a concretar polo persoal de cada centro.