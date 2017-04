Concentrásense en Defensa dá Sanidade Pública diante da Xunta en Vigo

O Sr. Conselleiro de Sanidade non contesta ás numerosas solicitudes de reunión que solicita o Concello, para que escoite as carencias sanitarias que ten o pobo de Cangas, e polo tanto, ante esta actitude, marcámonos xunto cos grupos do goberno de Cangas e os da oposición, salvo PP, unha folla de ruta ata chegar a Conselleria de Sanidade para que escoite as peticións do pobo de Cangas, comezando por levar ao rexistro da Xunta, en Vigo, as 5226 sinaturas recollidas entre os veciños e veciñas.