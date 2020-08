Concerto da sección de corda da Orquestra Clásica de Vigo o sábado 22 de agosto na Guarda

A Orquestra Cl√°sica de Vigo levar√° a s√ļa orquestra de corda √° Guarda, no castelo de Santa Cruz, este s√°bado d√≠a 22 de agosto cunha programaci√≥n baseada no romanticismo, cunha selecci√≥n de pezas que nos levar√°n da obra de Felix Mendelssohn, da que se interpretar√° sinfon√≠a para dez cordas ao postromanticismo¬† ingl√©s de E. Elgar pasando polo italiano Giovanni¬†Botessini.

Daremos comezo ao concerto √°s 20:00h coa serenata de E. Elgar, un dos principais compositores ingleses do S. XIX. A s√ļa obra ent√©ndese coma unha ponte entre o romanticismo e os estilos nacionais, buscando plasmar nas s√ļas pezas as caracter√≠sticas propias da s√ļa terra e tradici√≥n sonora.

Tras esta obra interpretarase a Elexia de G. Bottessini, un compositor que realiza esta obra para o contrabaixo, instrumento que en contadas ocasións é posible velo como solista. Esta obra mostra unha rareza e interesante complexidade compensada por un brillante sentido do gusto e da beleza.

Remataremos coa sinfonía para dez cordas de F. Mendelssohn, unha das figuras máis destacadas do romanticismo pleno cunha obra pensada para orquestra de corda na que se combina a grandeza característica do estilo coa simplicidade e lixeireza do formato para sección de cordas.

Tr√°tase dun concerto aberto a toda a cidadan√≠a co que gozar da m√ļsica cl√°sica en contextos in√©ditos. Inscrici√≥n previa no Centro Cultural (986611850-¬†[email protected])

Programa:

Serenata de E. Elgar

Elexía de G. Bottesini. Solista: Gustavo Barcia (Contrabaixo)

Sinfonía para dez cordas de F. Mendelssohn

Dirixe: Manuel Mart√≠nez √Ālvarez-Nava

Solista: Gustavo Barcia (Contrabaixo)

Actividade divulgativa para rapaces e rapazas

Dende a Orquesta Cl√°sica de Vigo queremos ofrecer unha actividade paralela ao concerto para achegar a m√ļsica sinf√≥nica ao p√ļblico familiar. Este obradoiro estar√° dirixido pola mestra Patricia Pereira e ter√° como obxecto ofrecer claves para a escoita e compresi√≥n da m√ļsica que se interpretar√° no concerto. O obxectivo desta actividade de mediaci√≥n parte do interese de achegar ao p√ļblico familiar a este arte.

Esta actividade integrar√° √° orquestra empregado a proba de son, como elemento b√°sico para a comprensi√≥n do fen√≥meno art√≠stico e sonoro que sup√≥n contar con 30 m√ļsicos, neste caso, interpretando m√ļsica en directo.

Prensentaremos ao solista, o seu instrumento e a historia do autor, dun xeito aberto e participativo.

Esta actividade contar√° coa construcci√≥n dun instrumento de corda con elementos reciclados para favorecer a comprensi√≥n do funcionamento ac√ļstico-mec√°nico da secci√≥n que interpretar√° o concerto.

Grupo: 15 rapaces e rapazas

Idades: 6-8 anos

Lugar: Castelo de Santa Cruz

Hora: 18:00

Duración: 40 min (aprox)

Necesidades: Levar máscara e presencia dos país/nais ou titores para garantir a distancia de seguridade en todo momento.

Entrada de balde previa inscrición no Centro Cultural (986611850- [email protected])

A Orquestra

A Orquesta Cl√°sica de Vigo √© una formaci√≥n de m√ļsica cl√°sica que aposta pola innovaci√≥n, os novos formatos e o traballo entre disciplinas, espazos e estilos.

Nos seus 36 a√Īos de historia as obras interpretadas c√≥ntanse por centos, e nos √ļltimos anos realizou propostas de danza, cine en directo, bandas sonoras, propostas actuais e obras consagradas. A Orquesta Cl√°sica de Vigo non entende de estilos ou etiquetas na s√ļa programaci√≥n, que se plantexa como un espazo aberto de debate co que realizar novas propostas e atraer a p√ļblicos distintos aos da m√ļsica cl√°sica tradicional.

A Orquesta Cl√°sica de Vigo nace en 1984, sendo a formaci√≥n m√°is antiga de Galicia, apostando dende os seus comezos pola formaci√≥n e a i nnovaci√≥n nos formatos. Polos seus atr√≠s pasaron m√°is de 300 m√ļsicos e moitos deles son, a d√≠a de hoxe, artistas de primeiro nivel en orquestras nacionais e internacionais.

Manuel Mart√≠nez √Ālvarez-Nava | Director titular e art√≠stico

Nado en Oviedo en 1957. Discípulo do mestre Alfonso Ordieres Rivero, estuda violín e viola no Conservatorio Superior de Asturias. Posteriormente amplía os seus estudos de viola con Enrique Santiago. Estuda dirección de orquestra co mestre Jacques Bodmer, discípulo do lendario mestre Herman Scherchen.

Foi profesor violista da Orquesta Sinf√≥nica de Asturias “Angel-Mu√Īiz Toca” entre 1977 e 1983. Fundador, Solista e Concertino da Orquesta Universitaria de Oviedo, da que tam√©n foi director adxunto. Desde o curso 1983-84, √© catedr√°tico de viol√≠n no Conservatorio Superior de M√ļsica de Vigo e Director Titular da Orquesta Cl√°sica de Vigo desde a s√ļa creaci√≥n en 1984.