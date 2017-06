Conchi Pereiro, pregoeira das Festas da Peregrina 2017

Connect on Linked in

Unha muller traballadora, loitadora e participativa, “que está en todo”. Así definiu a concelleira de Festas, Carme da Silva, á pregoeira das Festas da Peregrina 2017, Concepción (Conchi) Pereiro Ramos.

A súa implicación na vida económica, social e cultural da cidade tamén aludiu o alcalde Miguel Fernández Lores quen lembrou que na elección da pregoeira/o que marca o inicio da semana de festas procúrase elixir a unha persoa “que represente valores” como Conchi ” que colabora sen contrapartida na vida social e cultural de Pontevedra”, sabedora de que a cidade ímola construíndo entre todas e todos. “Buscamos a unha persoa que sexa un exemplo, que represente aos moitos homes e mulleres que fan de Pontevedra unha cidade dinámica” porque “o importante da cidade é a súa xente”, engadiu o alcalde.

Conchi Pereiro, que se recoñece no perfil “que está en todo”, declarouse “moi agradecida e moi orgullosa” do seu nomeamento como pregoeira das Festas da Peregrina. “Inda que non de nacemento, síntome pontevedresa, orgullosa de pertencer a esta cidade”, da que destaca que “para min ten un tamaño ideal, é tranquila, cómoda para vivir e segura, moi paricipativa e cunha grande actividade cultural e comunitaria” .

A próxima pregoeira é unha empresaria do sector das axencias de viaxe, directiva de Aempe (Asociación de empresarios da pequena e mediana empresa); membro da asociación ambientalista Vaipolorío e de dúas agrupacións de música tradicional: canta no grupo Os Saljariteiros (Cantos de Taberna) e toca percusión no grupo Trubincos do Batán.