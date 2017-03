O concurso MicroCatrorelatos celebra mañá a súa terceira eliminatoria para escoller dous novos finalistas

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

“O avó”, “Só falar”, “Buscando outro ritmo”, “Cu vexo, cu quero”, “Dous xastres”, “Bullyng”, “Esquizofrenia” e “Doce horas” son os oitos relatos que mañá participarán na terceira eliminatoria do concurso literario MicroCatrorelatos. A semifinal, que terá lugar no café De Catro a Catro a partir das 22 horas, contará coa presenza dos autores e autoras, que poderán ler ou interpretar os seus escritos para ser valorados por público e xurado.

Deste xeito, un dos finalistas será o texto que máis puntuación obteña por parte do público, mentres que o outro será o máis valorado polo xurado, integrado por Clara do Roxo, Amadeo Cobas, Mari Carmen Casal e Ángela Costas. En calquera caso, para votar cada persoa outorgará 3, 2 e 1 puntos aos tres relatos máis salientables e será obrigatorio o voto a tres deles, xa que no caso contrario a papeleta voto será invalidada.

Os gañadores se sumarán aos catro finalistas xa escollidos nas semifinais de xaneiro e febreiro, mentres que os dous seguintes finalistas serán elixidos na semifinal de abril.

Os participantes deberán ter en conta que os autores que resulten finalistas en cada unha das semifinais non poderán participar no resto das eliminatorias mensuais previas á final do mes de maio; do contrario quedará descualificado en todas as eliminatorias nas que participou.





