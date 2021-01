Conde destaca o esforzo e o comportamento exemplar do comercio galego, ao que traslada o compromiso da Xunta de seguir ao seu carón O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, mantivo un encontro en liña co presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, así como coas federacións provinciais e as asociacións de comerciantes