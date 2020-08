Conde destaca que o reto do sector do comercio pasa por achegar ao cliente un valor engadido a través da dixitalización e as medidas de seguridade

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funcións, Francisco Conde, apuntou hoxe que o reto do sector do comercio pasa por achegar un valor engadido ao consumidor a través da dixitalización e as medidas de seguridade para trasladar unha mensaxe de confianza e ofrecer un servizo máis accesible.

Durante a s√ļa visita √° empresa Vilanova Pe√Īa, puxo de manifesto que esa √© unha das principais prioridades da Xunta a trav√©s do programa Reactiva, que recolle axudas por 16 mill√≥ns de euros para que os establecementos comerciais, tur√≠sticos ou empresas de transporte poidan instalar as correspondentes medidas de protecci√≥n. Segundo apuntou, a√≠nda se poden solicitar ata o 17 de agosto e, polo momento, xa contan con preto de 2000 solicitudes recibidas.

O conselleiro incidiu en que o lema da reactivación económica no sector do comercio ten que ser o de Comercio Seguro e, con ese mesmo nome, lembrou que a Xunta ten activa unha plataforma de autoavaliación gratuíta (www.comerciosegurogalicia.gal) para os establecementos que precisen asesorarse en materia de hixiene sanitaria. Ata a data, máis de 3500 locais galegos superaron a avaliación e agora poden optar ao seu distintivo como tenda adherida ao programa Comercio Seguro.

Na mesma li√Īa, o Cheque Dixital, o programa Galicia Exporta Dixital e o de dixitalizaci√≥n de pemes son outras axudas que est√°n, tam√©n, √° disposici√≥n dos comerciantes e aut√≥nomos porque, reiterou, do binomio dixitalizaci√≥n e seguridade depende o futuro do comercio e de moitos outros sectores como o tur√≠stico.

Segundo apuntou, a cabalo entre ambos os dous traballa a empresa Vilanova Pe√Īa, tam√©n inmersa no sector contract. En palabras de Conde, ‚Äú√© un exemplo do que significa o comercio de proximidade e de como a trav√©s del se pode vertebrar desde o punto de vista econ√≥mico e social toda unha comarca‚ÄĚ. Unha empresa familiar con medio s√©culo de traxectoria, innovadora e comprometida coa comarca do Saln√©s da que sabe aproveitar todo o seu potencial no √°mbito do enoturismo.