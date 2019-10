Condenado un veciño de Vigo a 12 meses de cárcere e 3 anos de privación do dereito á tenencia de animais por tirar uns cachorros de Podenco ao lixo

O pasado ano 2018, concretamente día 16 de agosto, cando A. C. G, natural de Vigo e 24 anos de idade, dispoñíase a tirar o lixo, escoitou xemidos duns animais procedentes do contedor de residuos.

Estrañada realizo unha procura, localizando o punto concreto de procedencia dos mesmos. Concretamente partían de en unha bolsa plástica de cor branca, que estaba chea de excrementos.

Cando procedeu a abrila, puido comprobar que no seu interior había tres cans recentemente nados, dous vivos e un morto, dando aviso do feito a unha Dotación da UMIR da Policía Local de Vigo.

Tras entrevistarse coa citada e solicitar o seu testemuño, os axentes comprobaron que os animais foran recollidos polo lacero municipal e trasladados a dependencias da protectora.

Unha vez no lugar, a responsable do centro, informoulles que os dous cachorros chegaran con vida, pero que ao tratarse de recentemente nados era moi difícil que sobrevivisen separados da súa nai, motivo polo cal faleceron transcorridas unhas horas.

A partir deste punto e coa información obtida, os actuantes iniciaron unha ardua investigación realizando pescudas tendentes a pescudar a procedencia dos cachorros e por tanto, identificar o responsable deste episodio.

Este labor obtivo os seus froitos tras localizar, no domicilio dun home J. M. A, de Vigo e 49 anos de idade, a unha femia que parira.

O citado, ocultaba na parte traseira do seu domicilio un peche, en cuxo interior había 4 cans, entre os cales se atopaba a citada cadela, que tiña as mamas grandes e estaba acompañada por dúas cachorrillos recentemente nados, de apenas un par de días.

Os axentes comprobaron que había multitude de similitudes cos cachorros atopados no contedor, e que se levaron á protectora de animais, entre as cales estaban o tamaño e cor.

Identificouse a raza da nai e as súas crías, resultando inconfundiblemente ser unha Podenco, que tiña implantado o correspondente microchip.

Ao citado home, e propietario da cadela, preguntóuselle se fora el o que tirara os cans ao contedor, negando o feito en primeira instancia, aínda que transcorridos uns minutos recoñeceu que efectivamente os tirou, alegando que pensaba que xa estaban mortos.

En virtude á esa información indicóuselle que se daría conta dos feitos á autoridade xudicial, pola comisión dun presunto delito de malos tratos animais.

Notificadas as actuacións policiais ao Órgano Xudicial competente, fíxose cargo da investigación o Xulgado de Instrución n.º 4 desta cidade, que determinou que os os feitos constituían un delito penal, dando traslado das dilixencias practicadas ao Xulgado do Penal n.º 2.

Esta mesma semana ditabase sentenza, na que se recollía que os feitos eran constitutivos de Delito continuado de malos tratos animais tipificados no artigo 337.1 e 3 do Código penal, impoñendo unha pena de 12 meses de cárcere e 3 anos de privación do dereito á tenencia de animais, así como o exercicio de profesión ou oficio relacionado cos mesmos, ao responsable, que aceptou os termos da sentenza co que pasa a ser firme.