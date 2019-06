Condenan ao Concello de Vigo a pagar 26.000 euros a unha muller que caeu en As Avenidas

O Xulgado do Contencioso-administrativo número 1 de Vigo condenou ao Concello a indemnizar con 26.111 euros a unha muller que sufriu unha caída no paseo de As Avenidas, concretamente na zona situada fronte ás terrazas do centro comercial A Laxe, en febreiro de 2016.

A sala mantén como causa da caída o deficiente estado de conservación dos taboleiros de madeira e exonera de toda culpa á peón: “ningunha distracción ou descoido pode imputárselle”, cando tropezou cun dos taboleiros que conformaban a zona de tránsito, “caendo ao chan sobre o costado dereito e producíndose lesións”. O dano debíase a que ese taboleiro atopábase “uns centímetros levantado” con relación á rasante do establecido.

Concretamente, o xulgado aprecia un prexuízo persoal grave ao haber unha perda da autonomía persoal, outro prexuízo moderado, outro derivado da intervención cirúrxica e outro por un lucro cesante ao ser necesaria unha baixa médica e, por tanto, verse diminuídos os ingresos por rendementos de traballo. Ademais, penaliza a existencia de secuelas fisiolóxicas e secuelas estéticas. De todos estes conceptos derívase a cantidade resultante.

Ao día seguinte tivo que ser intervida cirurxicamente e os médicos tiveron, entre outras cousas, que introducirlle agullas. Ademais, no postoperario a muller presentou un bloqueo motor prolongado e problemas para flexionar os dedos e tivo que seguir un longo tratamento que requiriu de máis ingresos hospitalarios.