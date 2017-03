O Congreso aproba a iniciativa de En Marea para as melloras da N-120 en Ponteareas

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Congreso dos Deputados aprobou este mércores a iniciativa de En Marea para mellorar a seguridade vial na N-120 ao seu paso polo municipio de Ponteareas cun acordo mediante transaccional co PSOE.

A iniciativa tivo 21 votos a favor e 14 en contra, dado que todos os partidos apoiaron a a proposta, a excepción do Partido Popular (PP).

Esta iniciativa insta ao Goberno a mellorar a seguridade vial desta estrada, en concreto nas parroquias de Xinzo, Arnoso, Areas e Arcos “mediante a instalación de pasos de peóns regulados por semáforos con pulsador e sendas peonís paralelas ao arcén da N-120 desde a parroquia de Xinzo ata o centro de Ponteareas”.

“Os accidentes e atropelos son unha constante nesta estrada ao seu paso polo municipio, especialmente nunha zona que podemos definir como interurbana e que discorre desde o núcleo da localidade, un tramo que non está acondicionado coas pertinentes medidas de seguridade”, denunciou a deputada de En Marea, que recordou o último atropelo mortal cando unha moza de 22 anos foi arroiada por un turismo na parroquia de Xinzo ao cruzar a N-120.

A iniciativa contempla a solicitude de instalación de catro rotondas ao longo dos 5 quilómetros no seu discorrer por Ponteareas, en zonas de intersección con outros viais co obxecto de reducir a peligrosidade vial orixinada polas deficiencias nas conexións coas estradas municipais por tramos carentes de señalización de limitación de velocidade.

En concreto, esas catro rotondas son no acceso a Lomba, pk 645 400; acceso EP-9003, en pk 646 100; rotonda en acceso a O Covelo, en pk 647 200 ou en 647 625; Rotonda en acceso a Portela, en pk 648 650.

Esta inicaitiva tamén insiste na necesidade da creación de sendas segregadas e/ou arcéns para encauzar o tránsito peoníl.

Outra das cuestións a mellorar son as condicións de seguridade na contorna do centro escolar, “garantindo a accesibilidade peoníl e instalando medidas redutoras da velocidade dos vehículos como bandas rugosas”.

A iniciativa tamén pide realizar “a reserva orzamentaria suficiente para a adxudicación inmediata do proxecto de mellora da iluminación, levado a cabo por Fomento”, así como o resto de cuestións sinaladas, dado que “as inversións en seguridade vial deben priorizarse sempre por riba de criterios economicistas, e as infraestruturas deben planificarse de acordo a un plan máis xeral”, engadiu Fernández.

En Marea insiste ao Goberno en que se debe coordinar co concello de Ponteareas e con colectivos sociais de afectados pola N-120 “co fin de acordar e coordinar as diversas actuacións destinadas a mellorar a seguridade vial nesta área da N-120 co obxectivo de reducir a inseguridade vial para peatóns e condutores”.

“O consistorio e a Plataforma de Afectados pola N-120 trasladaron a necesidade de mellorar o tramo aludido, integrando adecuadamente os usos peonís e de accesibilidad”, apuntou a deputada.



