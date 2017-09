Conocer y disfrutar Cantabria

Print This Post

No hay mejor lugar de destino vacacional para aquellos que amamos la naturaleza, los parajes agrestes, las playas limpias y aguas cristalinas que Cantabria. Esta zona del territorio nacional huele al limpio y el fresco aroma del norte y trae recuerdos de aventuras medievales no vividas, pero sí imaginadas. Misteriosa y encantadora, Cantabria es un paraíso verde en la tierra.

Recorrer los bosques frondosos, admirar sus montañas o nadar en su mar son algunas de las cosas que esta tierra mágica ofrece al viajero, tanto a aquel que viaja solo como en compañía de su familia, con grupos de amigos o en pareja. Hay para todos y de todo en un lugar lleno de tradiciones y leyendas, no en vano está habitada desde tiempo inmemorial, como así lo atestiguan sus numerosas cuevas, entre las que cabe distinguir la popular Altamira.

Las cuevas de Altamira están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se la reconoce gracias a las pinturas prehistóricas en sus paredes, con representaciones de animales y de caza, considerada la Capilla Sixtina del Arte Rupestre.

Es un auténtico privilegio poder disfrutar de este entorno natural e histórico, pues también debemos referenciar que su suelo forma parte del recorrido norte del Camino de Santiago y podemos ver magníficos monumentos, como pueden ser el Palacio de la Magdalena de Santander, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana o el Capricho de Gaudí de Comillas.

Para saborearlo en toda su intensidad tenemos la suerte de contar con los reconocidos albergues en Cantabria, entre los cuales tenemos que destacar el Albergue Paradiso, ubicado excepcionalmente a escasos 2 km de las hermosas e idílicas playas de Suances y a 5 km de Santillana del Mar, una ciudad típicamente medieval, donde se encuentran, además, las cuevas de Altamira, es decir, un lugar exclusivo para hospedarse en Cantabria, donde divertirse con actividades al aire libre y magníficamente posicionado para recorrer en toda su amplitud esta maravillosa tierra.

Conocer a fondo Cantabria

Para conocer de verdad cualquier territorio y aprovechar de este modo unas vacaciones, no hay mejor método que pasar más tiempo en su suelo, buscar una buena ubicación, centrada si puede ser, para que podamos pasar todo el día recorriendo sus pueblos y zonas naturales, pero podamos volver a la casa para descansar y retomar fuerzas para continuar al día siguiente.

Para lograr este objetivo podemos alquilar una casa de vacaciones, que consideremos como propia, cómoda y con todo lujo de detalles, para que cuando volvamos de un fantástico día de aventuras y descubrimientos podamos descansar tranquilamente. La plataforma web Tripkay ofrece alojamientos turísticos en los principales destinos turísticos de España, y lógicamente también en Cantabria, que solucionan este dilema: lo puedes comprobar viendo toda la selección de casas aqui en este enlace, comparar por precios y elegir por habitaciones que es lo que más te interesa.

Cantabria también son sus gentes

Efectivamente, no se puede conocer un país, una región o un pueblo si no se tiene contacto directo con las personas que componen esas urbes, conocer la forma de sentir, de hablar, de relacionarse de los lugareños forma parte, sin lugar a dudas, del paisaje de cualquier lugar, y pasar por encima de esto es no haber estado allí.

La mejor forma de involucrarse con la población autóctona de Cantabria y de cualquier otro lugar en la tierra, para conocer su auténtica idiosincrasia, es establecer con ellos una comunión verdadera, íntima y personal, y la mejor forma de conseguirlo es compartiendo su hogar.

Esta es la forma que promueve la famosa aplicación para viajeros Airbnb, en la cual el propietario de una vivienda pone a disposición del turista la vivienda en sí o alguna habitación en la que pueda establecerse, para que de este modo pueda sacarle algún beneficio económico a su vivienda y hacer disfrutar de las vacaciones en amor y compañía de una familia al turista, el cual podrá aprovechar para conocer esto que decimos de la personalidad de los habitantes cántabros de primera mano, y ahorrarse bastante dinero en el hospedaje.

Más aún si consigue algún cupón descuento Airbnb de los que te ofrecen en la web https://cupon-descuento.org/airbnb/. De este modo te puedes ahorrar hasta 30 euros con la aplicación del cupón Airbnb primera reserva. No hay mejor forma para aquellos que viajan solos.

Y es que la principal ventaja de relacionarse de esta manera con los vecinos de una población es que establece lazos de confianza que de otra forma no se lograrían, y así seguro que se descubren lugares o eventos que están fuera de los circuitos tradicionales turísticos y que las familias no dudarán en compartir o en señalar.

Es como decimos el mejor método para viajar para aquellos que disfrutan a flor de piel con la experiencia de conocer afondo un nuevo lugar, en el que incluyen como no puede ser de otra manera el carácter de sus gentes.

Cantabria para los más jóvenes

Tal y como empezaba este artículo, de todo hay y para todos hay en Cantabria, para los niños por supuesto también. Esta comunidad tiene el privilegio de contar con grandes organizadores de eventos para ellos y por supuesto para la organización de Campamentos en Cantabria, por algo está considerado que aquí es donde se crean los mejores campamentos de verano para niños de todo el país, lo que incluye estupendos campamentos en inglés para aprender surf.

Cantabria es todo un mundo de sitios alucinantes para los más jóvenes, para cuando no estén en el campamento puedes llevarlo a que disfrute de la contemplación de animales salvajes en estado de semilibertad, en un entorno natural espectacular de antiguas minas y paisaje kárstico.

Por supuesto, inadmisible no realizar la visita de rigor a las cuevas de Altamira, donde podrán aprender la verdadera antigüedad del hombre con la observación de tan mitológicas pinturas rupestres y entrando en la Museoteca, un lugar especialmente dedicado a los alevines de la casa para que descubran jugando e interactuando cómo era el mundo prehistórico.

Otra forma de descubrir que harán las delicias de los pequeños puede ser realizando la ruta de los faros, para ellos una parada especial en el faro de Cabo Mayor para que hagan algunas actividades de aventura o pasar una noche en la posada rural El Bosque de la Ajana y un paseo por el parque de Saja en busca de elfos, trolls, hadas y duendes…