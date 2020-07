Consejos básicos para la prevención de incendios en el hogar

Comúnmente, los incendios en el hogar son ocasionados por pequeños descuidos y, a diferencia de otros accidentes, estos se pueden prevenir. El fuego se propaga a gran velocidad y lo que se inicia como una pequeña llama puede llegar a convertirse en un gran incendio provocando graves daños en el hogar y quemaduras a algún miembro de la familia. Es por esto por lo que es necesario contar con puertas cortafuego para evitar accidentes por incendio además de seguir una serie de consejos para proteger nuestra vivienda.

¿Cómo prevenir incendios en el hogar?Â

La cocina es uno de los primeros focos de peligro en casa, y nuestro consejo primordial es tratar de no dejar las estufas encendidas si no se están utilizando y apagar las hornillas antes de salir de casa. Y es que muchas veces, los incendios son ocasionados por dejar la cocina encendida mientras no estamos en casa.Â

En esta zona solemos contar con una variedad de productos inflamables como el aceite de cocina. Revisa cada producto para saber si tienen un cartel de advertencia, ya que muchos líquidos pueden emitir gases tóxicos en caso de incendio. Para prevenir la propagación evita colocar muebles de madera y objetos de telas cerca de los puntos de calor.Â

Otro de los métodos para prevenir situaciones de peligro es cerrar correctamente las llaves de las estufas a gas después de usarlas.

Puertas cortafuegos como alternativa para proteger el hogar

Las puertas cortafuego son altamente recomendadas para evitar que durante un incendio el fuego se propague a otros espacios. Esto es debido a que estas puertas disponen de un sistema de sellado con materiales ignífugos y/o intumescentes de alta resistencia y calidad ensayados en todo su conjunto que permiten la resistencia al fuego y el aislamiento térmico en esos casos.

Las puertas cortafuego pueden ubicarse en una zona estratégica para una evacuación segura y suelen colocarse en el sótano o en la entrada del garaje. En caso de un incendio en nuestro hogar, este tipo de puertas nos permitirán abandonar nuestra vivienda hacia un espacio seguro y apartado del fuego y del humo y facilitando el rescate de los bomberos locales en caso de que sea necesario.

Si usas velas, es importante apagarlas antes de dormir y mantenerlas alejadas de sabanas, cortinas y madera. Es importante no olvidarnos de las velas en los baños, puesto que en este sector del hogar hay líquidos inflamables que pueden causar un incendio al tener un contacto prolongado con altas temperaturas.Â

Los accidentes también pueden ser causados por electrodomésticos y fallas eléctricas en el hogar. Por consiguiente, se deben desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos, y evitar el contacto de la electricidad con el agua. También se deben reemplazar todos los cables que se encuentren en mal estado. Hay que ser cuidadoso con dichas conexiones evitando conectar en un mismo punto varios aparatos de gran consumo, ya que puede generar una sobrecarga.Â

Los fumadores deben asegurarse de que las colillas queden bien apagadas antes de vaciar el cenicero. Y es que los incendios ocasionados por cigarrillos o tabaco son ocasionados por fumar sin precaución cerca de muebles, cortinas y sábanas.Â

Por último, cabe mencionar que hay que mantener alejados a los niños de la cocina, electrodomésticos, corrientes eléctricas y encendedores. Los niños no diferencian el peligro apropiadamente y por eso debes educarlos para que sepan que no se debe jugar con fuego ni electricidad.