Consejos para hacer un buen currículum vitae

Connect on Linked in

Encontrar un empleo nunca es sencillo, pero todavía es más complicado si estamos en época de crisis y es que en estos tiempos las empresas ofertan menos puestos, por lo que la competencia para acceder a cualquier trabajo es enorme.

Esto quiere decir que tendremos que encontrar las mejores maneras para diferenciarnos de nuestros competidores: y es que si hacemos lo mismo, que nos contraten va a ser una lotería.

El currículum vitae dice mucho más de nosotros de lo que parece; y es que no solamente contará lo que hayamos escrito en él, si no también el estilo, la forma de redactar, de decorar y de maquetar, etc.

Para poder ayudarte a crear un currículum vitae de éxito, deberías centrarte en estos factores.

Tips para crear un currículum vitae de éxito

Da prioridad a lo que has hecho: Las empresas buscan a empleados seguros de si mismos en los que poder confiar. En el currículum debes demostrar que sabes organizarte y que tienes capacidad para resolver situaciones complicadas. Es por ello, por lo que deberías centrarte en destacar tus logros y tu experiencia. Si algo no sabes hacerlo no lo pongas; no vas a ganar puntos por honradez, si no que más bien los vas a perder.

Currículum personalizado según empresa: No estaría de más crear un currículum para cada empresa a la que se lo pienses dar (o, por lo menos, para cada sector). Por ejemplo, si has trabajado 5 años en una empresa de informática de programación, pero durante la crisis has tenido que estar un par de años en un supermercado para poder comer, cuando vuelvas a buscar trabajo de programación, a las empresa relacionadas no les importará tu experiencia en el supermercado. Y es que este dato no les va a servir para nada. Al crear un currículum orientado para cada empresa incrementarás tus posibilidades de éxito.

La importancia de la carta de presentación: La carta de presentación también es muy importante, y es que nos ofrecerá un espacio directo para llegar al entrevistador. En ella debes de presentarte como una solución, incluso hasta tienes que ser capaz de rozar la prepotencia.

Positividad: Las empresas quieren contratar a personal positivo, siendo una de las máximas por excelencia que se deben de mostrar en el currículum. El entrevistador no quiere escuchar ninguna queja o lamento de la situación económica, y mucho menos de la empresa en la que ya has estado; lo que está buscando son soluciones. Por muy mal que lo estés pasando a nivel económico, no lo pongas por ninguna parte, ya que no te va a ayudar.

Versatilidad y flexibilidad: En ciertos procesos laborales, las empresas buscan empleados para varios puestos. Es por ello, por lo que también debes de esforzarte en plasmar en el currículum tus diferentes habilidades. Si crees que eres versátil, aprovéchalo y colócalo en el currículum.

Cómo procesar tanta información puede ser complicado en un primer momento, en esta web tienes ejemplos para descargar sobre currículums en los que se cumplen las máximas anteriores.

Céntrate en ellos e incrementarás las posibilidades de éxito.