Si vas a viajar a la ciudad de Madrid, lo más cómodo es tener un coche para moverse por la ciudad y conocerla de forma cómoda. Hoy te traemos unos consejos para el alquiler de coches en Madrid, y que puedas aprovechar para disfrutar de tu viaje de una forma mucho más cómoda y alquilar el vehículo que necesitas.

Una de las mejores empresas que encontraremos para ayudarnos a alquilar nuestro coche es Booking Centre Online o BCO, porque es un comparador de precios que nos servirá para alquilar coches alrededor de todo el mundo.

¿Qué tener en cuenta en el alquiler de coches en Madrid?

Antes de alquilar un coche en Madrid, debes fijarte en algunos aspectos importantes para que no te vayas a llevar ningún tipo de sorpresa:

Determinar el tipo de vehículo que necesitas

Antes de comparar precios, lo mejor es determinar el tipo de vehículo que necesitarás. En las compañías de coches nos encontraremos con coches pequeños, monovolúmenes de siete plazas, deportivos, furgonetas, entre otros. Por este motivo, un buen comienzo es determinar el coche que realmente necesitamos.

Fíjate en la letra pequeña del contrato

Debes fijarte muy bien en lo que está incluido y lo que no lo está en el precio del alquiler para no llevarte sustos. Cada compañía puede tener sus propias condiciones, y en algunas especifican todo muy claro, pero en otras dejan cosas en la letra pequeña. No se debe escatimar en tiempo para leer las condiciones del servicio, y debemos preguntar lo que no tengamos claro.

Tarjeta de crédito

En la mayoría de los alquileres de coches nos pedirán una fianza o depósito que se reintegrará cuando devolvamos el vehículo. Normalmente nos piden los datos de una tarjeta de crédito como garantía para los posibles daños que tenga el coche. Si la compañía no justifica los cobros que hace a la tarjeta debes pedir la devolución de ese recibo, y la mayoría de empresas no aceptarán tarjetas de débito.

Evita un seguro a terceros

Atento a lo que incluye el coche de alquiler, porque normalmente suelen ser seguros a terceros, lo que significará que por cualquier daño se responderá por los daños causados a otra persona. Sin embargo, los daños que se produzcan al vehículo alquilado correrán por nuestra cuenta, por lo que lo mejor es que tengan un seguro a todo riesgo.

Lo ideal es intentar que el seguro no sobrepase los 300 euros, y la mejor opción es un seguro a todo riesgo sin franquicia.

Revisa bien el vehículo

Es de suma importancia que no pagues por golpes que no hayas cometido, y por esto debes revisar con mucho cuidado el vehículo en el momento de su entrega. Asegúrate de informar cualquier desperfecto por pequeño que sea, y toma fotografías por diferentes ángulos del vehículo, para evitar que te cobren golpes que no tienen que ver contigo.

Documentación requerida para el alquiler

Debemos tener en cuenta que necesitaremos los siguientes documentos para alquilar un coche:

Si realizamos la reserva por internet, debemos tener una copia de la confirmación de la reserva, y si es a través de un intermediario aportar el cupón que nos den.

Carnet de conducir en vigor.

Muchas compañías exigen una tarjeta de crédito a nombre de quién hace la reserva, y debe ser la misma persona que va a conducir el coche.

DNI o pasaporte y comprobante de dónde vives. Aunque no es común, algunas compañías pueden exigirte un comprobante de tu lugar de residencia.

Por último, debemos verificar el depósito de combustible antes de arrancar en el coche, y las condiciones de devolución que estarán en el contrato, para evitar llevarnos sorpresas.